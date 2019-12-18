شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الملاكمة يغادر إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تغادر بعثة منتخب الإمارات للملاكمة إلى الصين يوم غد للمشاركة في بطولة جراند سلام للرجال والسيدات التي تقام للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر الجاري، وتعد ختاماً لمنافسات الموسم الرياضي الآسيوي لعام 2019، وتشهد البطولة التي استحدثها الاتحاد الآسيوي برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، مشاركة 20 دولة من القارة الصفراء، ويمثلها قرابة 80 لاعباً ولاعبة في 13 وزناً مختلفاً، حيث تقام البطولة وفق النظام الأولمبي.
ويشارك 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني في منافسات الرجال والسيدات، وهم بطل الخليج: صعب ميزر الشمري في وزن 57 كجم، وحسين الشمار في وزن 75 كجم وحنان الزيودي في وزن 64 كجم.
وتقام إجراءات الوزن في نفس يوم الوصول، هذا وتقام منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام تختتم في 22 من الشهر الجاري.
ويذكر أن لاعبي المنتخب سبق لهم المشاركة في العديد من البطولات في شتى الصعد، وكانت آخر المشاركات بالنسبة لميزر وحنان الزيودي بطولة آسيا بتايلاند.
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