عبد الله بن سالم يلتقي رئيس وأعضاء إدارة نادي الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمكتب سمو الحاكم، محمد جمعة بن هندي الشويهي، المكلف بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

وأثنى سمو نائب حاكم الشارقة على النتائج التي تقدمها مختلف الفرق الرياضية في النادي بمختلف المراحل العمرية، داعياً إياهم إلى المحافظة على المستوى المشرف الذي ظهروا به، مشيداً بالجهود التي تعكس دور الإدارة الرئيسي في تطور مستوى الألعاب الجماعية منها والفردية، مشيراً إلى ضرورة أن تستمر الإدارة في تقديم دعمها لكافة اللاعبين والرياضيين في النادي.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي محمد جمعة بن هندي عن شكره وتقديره لسمو نائب حاكم الشارقة، على دعم سموه الدائم ومتابعته الحثيثة للرياضة والرياضيين، مؤكداً حرص أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي من أجهزة فنية ولاعبين على تقديم أفضل ما لديهم للوصول بالنادي لمستويات متقدمة.

على خط آخر، تم اعتماد المحامي عبيد الشامسي نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وحرص الشامسي على رفع الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما شكر الشامسي مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد سالم الشامسي رئيس النادي السابق، وقال عن اختياره للمنصب الجديد: «أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية والثقة، وبلاشك نحن في مجلس الإدارة نتمتع بكل الانسجام والتناغم في ظل العمل المؤسسي الذي يقوم على ركائز ومنظومة آلية العمل الإداري، وهذا سوف يساعدنا كثيراً في إكمال المشوار برئاسة محمد جمعة بن هندي».

ويذكر أن عبيد الشامسي كان عضو الإدارة العليا في النادي، ورئيس المكتب القانوني، ورئيس لجنة التعاقدات والاحتراف، فضلاً عن مناصبه السابقة في اتحاد الكرة.