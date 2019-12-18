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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: الأهلى يستبعد أحمد فتحى من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة أوضح مسئولو النادي الأهلي طبيعة إصابة أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، التي ستبعده عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري العام، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية. الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحى أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء. فايلر يوافق على إعارة عمار حمدي واللاعب يفضل الاتحاد السكندري وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بإعارة عمار حمدي لاعب الفريق لإحدى الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. عودة صلاح محسن وأيمن أشرف لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي Advertisements انتظم صلاح محسن، مهاجم الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر الجزيرة، حيث حصل مهاجم الأهلي على إذن بالغياب عن مران الأهلي خلال الـ٤٨ساعة الماضية؛ بسبب استقباله لمولوده الأول مالك. الأهلى يستعيد حسام عاشور قبل مواجهة الإسماعيلى تعافى حسام عاشور، قائد الأهلي، من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدف عمرو السولية وحصد ثلاث نقاط جديدة في مسابقة الدوري. لجنة التخطيط بالأهلى تناقش عروض الشتاء لـ"صالح وصلاح وعمار" تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتى فى مقدمتها بحث العروض التى تلقاها النادى مؤخراً لضم أكثر من لاعب بالفريق. يخضع ياسر إبراهيم لاعب الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلى، بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة فى بطولة الدورى العام التى أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضى. برنامج تأهيلى لمدافع الأهلى بسبب العضلة الضامة

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