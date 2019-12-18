شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد ريان يعيد الجونة للتقدم بثنائية على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد ياسر ريان لاعب الجونة الهدف الثانى لفريقه فى شباك بيراميدز، لتصبح النتيجة 2/1 للفريق الساحلى بالدقيقة 68 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد حمدى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التعادل لبيراميدز من تسديدة بلمسة واحدة مع نهاية الشوط الأول.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار

خط الهجوم: محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد

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خط الهجوم: عمر العيوني - جون أنطوي

وضم تشكيل الجونة كلاً من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

فى الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى

فى الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفًا.