شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مستحقات لاعبى بيراميدز بعد الخسارة من ثلاثية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى بيراميدز تجميد مستحقات لاعبى الفريق بعد الخسارة من الزمالك ثم الجونة بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورهن مسئولى بيراميدز الإفراج عن مستحقات اللاعبين بتحسن الأداء والنتائج خلال المباريات المقبلة فى الدورى والكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأن الإدارة تدرس فى الوقت الحالى قرار الإطاحة بالفرنسى سبستيان ديسابر نظرًا لسوء النتائج التى يحققها الفريق فى الدورى.

ويواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون رد، ثم خسارة اليوم من الجونة، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.