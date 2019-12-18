7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الجونة على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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