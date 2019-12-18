شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 17/12/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها إثبات الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحى أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء. فاز فريق الجونة على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. أعلن مسئولو الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة عن نظام التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على صعيد الرجال و السيدات . يُجهّز مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام الحالية مقدم تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعدما تم حسم الصفقة مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل. رحلت عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، سوسن منصور شقيقة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك. Advertisements حقق فريق إنبى فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس فى الجولة التاسعة للدورى . الأهلى يستبعد أحمد فتحى من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة أوضح مسئولو النادي الأهلي طبيعة إصابة أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والتي ستبعده عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري العام ،المقرر اقامتها بعد غد الخميس علي ستاد المكس بالاسكندرية. هدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول، بخصم 70% من قيمة عقودهم بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران اليوم. أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لقمة الأهلى مساء الخميس فى تاسع جولات الدورى المحلى ، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدى قائد الفريق بعد تأكد لحاقه بالمباراة بجانب تواجد مصطفى فارس صانع الألعاب بعد غياب طويل.

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