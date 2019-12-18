شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الاهتمام بالعامل النفسي والإصرار وراء فوز الجونة على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت لنادي الجونة، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز، مشيرًا إلى أن إصرار اللاعبين حسم الفوز في هذه المباراة.

ونجح الجونة في الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شحاتة، في تصريحات علي قناة تايم سبورت: "حرصت في الأيام الماضية على العمل على العامل النفسي للاعبين خاصة أن الفريق كان يتواجد في مركز لا يليق به"، مضيفًا: "أن هذا الفوز يحسب للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد لهم في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز".

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وأضاف رضا شحاتة: "أنا تحت أمر إدارة النادي، سواء استمراري في منصب المدير الفني أو تواجدت في منصب المدرب العام، أو رحلت من النادى".