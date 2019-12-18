رضا شحاتة: الاهتمام بالعامل النفسي والإصرار وراء فوز الجونة على بيراميدز

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ونجح الجونة في الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال شحاتة، في تصريحات علي قناة تايم سبورت: "حرصت في الأيام الماضية على العمل على العامل النفسي للاعبين خاصة أن الفريق كان يتواجد في مركز لا يليق به"، مضيفًا: "أن هذا الفوز يحسب للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد لهم في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز".
وأضاف رضا شحاتة: "أنا تحت أمر إدارة النادي، سواء استمراري في منصب المدير الفني أو تواجدت في منصب المدرب العام، أو رحلت من النادى".
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