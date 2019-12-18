شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجونة ينتفض في "الدقائق الأخيرة" ويهزم بيراميدز 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الجونة على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد حمدى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التعادل لبيراميدز من تسديدة بلمسة واحدة مع نهاية الشوط الأول، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 68، ثم أحرز عبد الله السعيد هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 93، وأحرز والتير بواليا هدف الجونة الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون رد، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار

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خط الهجوم: محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر العيوني - جون أنطوي

وضم تشكيل الجونة كلاً من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

فى الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى

فى الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان