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أستون فيلا يقسو على شباب ليفربول بخماسية في كأس الرابطة 

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أستون فيلا يقسو على شباب ليفربول

تمكن فريق أستون فيلا، من تحقيق الفوز على فريق ليفربول بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، والذي أقيم على ملعب فيلا بارك.

وشارك ليفربول بالعناصر الشابه، نظرًا لتواجد اللاعبين الأساسيين في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ولم يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة أيضاً، وحل نيل كريتشلي محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت 23 عامًا.

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افتتح التسجيل أستون فيلا في الدقيقة 14، عن طريق اللاعب هوريهان من ركلة حرة ينفذها في المرمى.

وفي الدقيقة 17 تمكن أصحاب الأرض من إضافة الهدف الثاني، بعد تمريرة من تريزيجيه للمحمدى وعرضية وتصطدم فى قدم لاعب بويس لاعب الريدز وتدخل الشباك.

وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول، تمكن أستون فيلا من إضافة الهدف الثالث عن طريق خطأ فى دفاع الريدز أستغله جوتا ومرر الكرة لكودجيا وأسكنها داخل الشباك.   وفي الدقيقة 44، جاء الهدف الرابع لأستون فيلا من عرضية المحمدى ليقابلها كودجيا ويضعها فى المرمى.

وفي الدقيقة 90 من الشوط الثاني، تمكن ويسلي مورايس من زيادة جراح شباب ليفربول وإضافة الهدف الخامس لأستون فيلا.

وبهذه النتيجة، يصعد أستون فيلا إلى الدور نصف النهائي، فيما يودع ليفربول البطولة.

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