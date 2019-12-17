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مفاجأت في قائمة يوفنتوس لمباراة سامبدوريا بالدوري الإيطالي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه لمواجهة سامبدوريا في الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون، بنسوليو، ماتيا بيرين

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خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بورتانوفا.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، بياتسا، هيجواين، بيرنارديسكي.

ويتساوى يوفنتوس مع إنتر ميلان برصيد 39 نقطة في صدارة الترتيب.

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