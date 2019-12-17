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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة يوفنتوس لمباراة سامبدوريا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة فريقه لمواجهة سامبدوريا في الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: بوفون، بنسوليو، ماتيا بيرين
خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.
خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بورتانوفا.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، بياتسا، هيجواين، بيرنارديسكي.
ويتساوى يوفنتوس مع إنتر ميلان برصيد 39 نقطة في صدارة الترتيب.
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