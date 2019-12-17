شكرا لقرائتكم خبر عن ريمس يتغلب على مونبلييه بهدف في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ريمس يتغلب على مونبلييه Advertisements حقق فريق ريمس الفرنسي الفوز الصعب على نظيره مونبلييه بنتيجة هدف واحد، ضمن مباريات دور ال١٦ ببطولة كأس الرابطة الفرنسية، حيث المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب"أوجست ديلاون".

وأحرز هدف ريمس والمباراة الوحيد اللاعب " ماتيا كافارو، في الدقيقة ٧٨ من عمر الشوط الثاني. وبهذا يضع ريمس نفسه بالدور ربع النهائي للبطولة المحلية، في سعي وراء تحقيق لقب وأداء وإن كان صعب المنال نظرا لقوة الفرق الأخرى المنافسة للفريق.

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