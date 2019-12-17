شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الليجا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء، في كلاسيكو الأرض.

ويلتقي برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني، على ملعب كامب نو. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو. خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لانجليت – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ألينيا – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال – كارليس بيريس. خط الهجوم: لويس سواريز – ميسي – جريزمان – أنسو فاتي. ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 35 نقطة لكل فريق.

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