الهلال يسقط أمام  فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تغلب فريق فلامنجو البرازيلي على منافسه الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ، ليضرب موعداً مع الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.



شوط أول بعنوان سيطرة الهلال وهدف الدوسري

بدأ الشوط الأول من المباراة بحماس ملحوظ من كلا الفريقين وشكل فريق فلامنجو خلال الدقائق الأول ضغط على حامل الكرة من لاعبي الهلال السعودي في محاولة لاستغلال أي هفوة، لكن تحصل الفريق الأزرق على ضربتين ركنيتين خلال الدقيقة السادسة وشكل خطورة على مرمى بطل كأس ليبرتادوريس.

الدوسري يترجم سيطرة الهلال لهدف أول

وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التقدم لصالح الهلال السعودي بالدقيقة “18” بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى ليعطي محمد البريك عرضية مُتقنة للتورنيدو الذي سددها لتسكن الشباك بنجاح.

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الشوط الثاني بعنوان خبرة جيسيوس تقلب الطاولة

دخل لاعبو فلامنجو بقوة وسيطرة منذ بداية شوك المباراة الثاني وعلى عكس المتوقع تمكنوا من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة “49” عن طريق الخطير خيورخيان دي أراسكايتا.

زاد فلامنجو من أحزان الهلال وأحرز برونو هنريكي الهدف الثاني لصالح فلامنجو بالدقيقة “78” من ضربة رأسية للعرضية القادمة من الجبهة اليمنى والتي شهدت سيطرة برازيلية وسط عدم تركيز من اللاعب ياسر الشهراني.

علي البليهي يقتل صدمة الهلال بهدف ثالث

صدمة لاعبو الهلال بعد هدفي فلامنجو لم تتوقف حتى جاء الهدف الثالث بالدقيقة “80” عن طريق علي البليهي الذي أحرز هدف في مرماه لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرازيلي كما كان متوقعاً من قوة عناصره وخبرة مدرب الزعيم السابق جيسيوس.

فلامنجو إلى النهائي والهلال على أمل ثالث العظماء

بهذه النتيجة تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية لينتظر غداً الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي في نصف النهائي الآخر ، بينما ينتظر الهلال السعودي الخاسر لمباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في المونديال العالمي.