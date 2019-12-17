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غوارديولا يطالب ليفربول بتوجيه الشكر لمانشستر سيتي!

يبدو أن انطلاقة ليفربول الرائعة هذا الموسم قد أزعجت بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. المدرب الإسباني يرى أن فريقه ساعد "الريدز" في الوصول إلى هذا المستوى في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يتوجب على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التوجه بالشكر لمانشستر سيتي على بداية "الريدز" الرائعة هذا الموسم، وفق ما أشارت إليه صحيفة "ليفربول إيكو".

ويقدم ليفربول مستويات رائعة هذا الموسم، ويتصدر ترتيب "البريميرليغ" برصيد 49 نقطة من أصل 51 نقطة ممكنة، فقد حقق "الريدز" 16 انتصاراً وتعادل مرة واحدة فقط، كما لم يتذوق الفريق بعد طعم الهزيمة.

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وأشار بيب غوارديولا أن المعايير، التي وضعها مانشستر سيتي ساعدت ليفربول ونقلته إلى مستوى آخر، وأضاف: "أعتقد أن الاحتفاظ بـ 100 نقطة أو 90 نقطة لمدة ثلاث أو أربع سنوات أمر صعب، فقد كنت أعرف ذلك"، وأردف: "لم أكن أريد التفكير في الأمر كثيراً في بداية الموسم، لكنني اعتقدت أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك مرة ثانية".

وتابع المدرب الإسباني كلامه قائلاً "عندما وصلنا إلى هنا، كان المعيار هو 85 نقطة للفوز (بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم). أما الآن فعليك أن تصل إلى ما يقرب 100 نقطة من أجل الفوز بالبريميرلييغ"، وأضاف: "هذا هو السبب في أننا ساعدنا ليفربول على اتخاذ هذه الخطوة وشراء لاعبين كبار والوصول الآن إلى هذا المستوى".

وعن تحقيق ليفربول للألقاب هذا الموسم، يقول بيب غوارديولا "في الموسم الماضي كان ليفربول بطلاً، لذلك فهذا هو موسمهم الثاني على هذا المستوى"، وأردف:"عدم تحقيق الألقاب لمدة طويلة أمر يساعد حقاً". يشار إلى أن آخر مرة فاز فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانت قبل حوالي 30 عاماً.