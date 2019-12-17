انت الان تتابع فلامنغو يبلغ نهائي "المونديال" بثلاثية في الهلال السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهلال السعودي يفشل في بلوغ نهائي مونديال الأندية

تأهل فلامنغو البرازيلي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في قطر، بفوزه على الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، 3-1 الثلاثاء.

وجاءت أهداف فلامنغو عن طريق جيورجيان دي أراسكاييتا (49) وبرونو هنريكي (78) وعبدالله البليهي (82 خطأ في مرمى فريقه)، بعدما تقدم الهلال السعودي في الشوط الأول بهدف سالم الدوسري (18).

وبنتيجة المباراة التي استضافها ستاد خليفة الدولي، سيلتقي فلامنغو في المباراة النهائية السبت، الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).