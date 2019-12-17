شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو الأرض» يحسم صدارة الليجا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار جماهير وعشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء الأربعاء- صوب ملعب الكامب نو لمتابعة أقوى ديربى كروى على وجه الأرض بين برشلونة وريال مدريد المؤجل من الجولة العاشرة من الدورى الإسبانى.

ويلعب الكلاسيكو دورا كبيرا فى رسم ملامح المنافسة على اللقب خلال الموسم الجارى باعتبار أن برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف فقط على غريمه التقليدى الفريق الملكى، ويفتقد كل من الفريقين عنصرا أساسيا فى الهجوم، حيث يغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الإصابة، كما يغيب عثمان ديمبلى عن برشلونة.

واختتم الفريقان استعداداتهما خلال الساعات الماضية للمواجهة المرتقبة بمعنويات مختلفة بين نجوم الفريقين، وشهدت تدريبات ريال مدريد حالة من الهدوء وفقا لما أكدته صحيفة «ماركا» الإسبانية، وأوضحت الصحيفة أن 23 لاعبا بالفريق الملكى تدربوا المران الختامى قبل اللقاء بمشاركة كل من فيدالجو، لاعب فريق الشباب، بينما خضع الكولومبى خاميس رودريجيز لتدريبات فردية بالكرة، فيما تأكد غياب البرازيلى مارسيلو وهو مايزيد من مشاركة فيرلاند ميندى فى مركز الظهير الأيسر، وواصل هازارد ولوكاس فاسكيز التعافى من الإصابات التى لحقت بهما، ولايزال «أسينسيو» يخضع لتدريبات تأهيلية بصالة الألعاب الرياضية للتعافى من إصابته الطويلة.

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فيما أكد كريم بنزيما نجم الريال الذى يعتمد عليه زين الدين زيدان المدير الفنى بشكل كبير أنه يرغب فى التتويج بلقب الدورى، لافتا إلى أنه سيكون سعيدا إذا ساعد زملاءه فى تحقيق ذلك.

وأضاف: «اللعب فى كامب نو صعب دائما، وتعد هذه المباراة دائما الأكثر أهمية خلال الموسم وأتمنى أن نفوز بها».

على الجانب الآخر شهدت تدريبات «البارسا» حالة من الإصرار والتحدى بين اللاعبين، وينتظر أن يدفع إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بالنجم الفرنسى أنطوان جريزمان إلى جانب لويس سواريز وليونيل ميسى، ليمثلوا الخطورة الهجومية للفريق الكتالونى.

من جانبه، أكد أنطونيو جريزمان نجم برشلونة أنه لم يصدق نفسه بالمشاركة فى أول كلاسيكو، وقال للإعلام الإسبانى: حلم بالنسبة لى. تابعت هذه المواجهة عدة مرات عبر التلفاز.

وأضاف: «إننى سعيد بالحصول على هذه الفرصة، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدى لأترك بصمة جيدة».