شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو الأرض».. قمة مشتركة بين ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل انطلاق كلاسيكو الأرض بين العملاقين الإسبانيين، ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأربعاء، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالونى، تجد عدة أمور متشابهة بين الفريقين الكبيرين، الأولى أنهما متساويان فى النقاط برصيد 35 نقطة، مما يعنى أنها ستكون قمة مشتركة بينهما، والثانى أن هدافى الفريقين المميزين، ليونيل ميسى، وكريم بنزيمة، متساويان أيضًا فى رصيد الأهداف، لكل منهما 12 هدفًا قبل لقاء اليوم. ويدخل زين الدين زيدان هذا اللقاء متحمسًا بقوته الضاربة لاستغلال ارتفاع المستوى الفنى للاعبيه، خاصة أنهم تمكنوا من الرجوع إلى قمة الدورى الإسبانى هذا الموسم، بعد أن غابت عنهم السنوات الماضية، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالى منذ موسمين. ويحاول المدرب الفرنسى حصد الثلاث نقاط والتربع على عرش الدورى الإسبانى لتعويض الإخفاق أمام فالنسيا الإسبانى، خلال لقاء الأحد الماضى، بعدما نجح «الميرنجى» فى خطف التعادل بالثوانى الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بهدف كريم بنزيمة.

فيما يأمل فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، خطف النقاط الثلاث، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، مستغلًا الحالة النفسية الجيدة التى يمر بها ليونيل ميسى ولويس سواريز، حاليًا. ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا فى حراسة المرمى، كارفاخال - راموس - فاران – ميليتاو، كروس - كاسيميرو - فالفيردى – إيسكو، بنزيما – رودريجو. ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى أندريه تير شتيجن، الدفاع: موسى واجى – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتى – جونيور فيربو، الوسط: فرينيكى دى يونج – سيرجيو بوسكيتس، الهجوم: عثمان ديمبلى – ليونيل ميسى – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

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يعتبر ريال مدريد أكبر نادٍ من حيث القاعدة الجماهيرية، وذلك حسب دراسة لجامعة هارفارد عام 2007. وأيضًا يعتبر حاليًا أغنى نادٍ فى العالم، حسب الميزانية السنوية، وأعلى النوادى قيمةً، إذ تُقدّر قيمته بحوالى 1.4 مليار يورو، وقد حقق إيرادات هائلة فى سنة 2011، قُدّرت بحوالى 438.6 مليون يورو. بلغت إيرادات النادى وفق قائمة ديلويت لموسم 2014–15 مبلغ 577 مليون يورو، وفى المرتبة الأولى لأندية كرة القدم. وفى سنة 2015 قدرت مجلة فوربس قيمة هذا النادى بحوالى 3.24 مليار يورو، أى ما يعادل 3.65 مليار دولار، مع ثبات أرباحه السنوية عند 577 مليون يورو تقريبًا.

يلعب الفريق جميع مبارياته الرسمية فى ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد. ويختلف هذا النادى عن العديد من الأندية الأخرى حول العالم، كونه مملوكًا لأعضاء النادى (socios) الذين يسيّرون أمور ناديهم باختيار رئيس ينوب عنهم فى هذا، منذ تأسيس النادى عام 1902. وفى 23 ديسمبر 2000، اختارت الفيفا الفريق الإسبانى ليكون «أفضل نادٍ فى القرن العشرين»، ثم اختاره الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم بتاريخ 11 مايو 2010، ليكون أفضل ناد أوروبى فى القرن العشرين. حصل النادى على وسام الاستحقاق من الفيفا سنة 2004، كما أعاد الاتحاد تصنيف ريال مدريد كأفضل ناد فى العالم سنة 2015، التى تصدر فيها أيضا قائمة أندية الدورى الأوروبى لكرة القدم.

أما برشلونة، أحد أكثر الأندية نجاحًا فى تاريخ كرة القدم الإسبانية من حيث عدد البطولات المحلية، فقد فاز بستة وعشرين لقب دورى، وبرقم قياسى فى كأس إسبانيا بثلاثين لقبًا، وثلاثة عشر لقبًا فى كأس السوبر الإسبانى، واثنين فى كأس الدورى. وهو أيضا من أنجح الأندية فى تاريخ كرة القدم الأوروبية على صعيد البطولات الأوروبية، إذ حقق 17 لقبا قاريا أوروبيا بفوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا خمس مرات، و4 مرات بكأس الاتحاد الأوروبى للأندية أبطال الكؤوس، و5 مرات بكأس السوبر الأوروبى، إضافة لحصوله على بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات. وهو النادى الأوروبى الوحيد الذى لعب كرة القدم القارية فى كل موسم منذ عام 1955. فى عام 2009، أصبح برشلونة أول نادٍ فى إسبانيا يفوز بثلاثية الدورى، كأس ملك إسبانيا، ودورى الأبطال، وفى نفس العام، بات أيضا أول نادى كرة قدم يفوز بست بطولات من أصل ست فى عام واحد، ليكتمل الإنجاز بالسداسية، التى تشمل الثلاثية المذكورة بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانى وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية. وهو أول نادٍ فى إسبانيا يحقق ثلاثية الدورى والكأس ودورى أبطال أوروبا فى نفس العام مرتين فى 2009 و2015.