شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.. ويحذر من الخروج عن النص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف ابراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمدة 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه فى حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت يوم الأحد الماضى ضمن منافسات الدورى الممتاز، وفقا لما جاء فى تقريرى مراقب وحكم اللقاء، كما أوقفت اللجنة حسن مصطفى المدرب المساعد 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سوء سلوك تجاه مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق اسوان خلال نفس اللقاء،وغرمت لجنة الإنضباط نادى سموحه 50 الف جنيه بسبب التصرفات التى صدرت من إبراهيم حسن مدير الكرة وهو ما ترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفى وفقا لتقرير مراقب اللقاء.

وحذر اتحاد الكرة مسؤولى الأندية من الانفعالات غير اللائقة سواء خلال أو بعد المباريات مما يتسبب فى إفساد المؤتمرات الصحفية وخروج شكل مسابقة الدورى بطريقة غير لائقة.

وأكد مصدر بالجبلاية على تغليظ العقوبات التى ستصدر من جانب لجنة الانضباط تجاه المدربين ومديرى الكرة الذين يحاولون إفساد شكل مسابقة الدورى الممتاز، وشدد المصدر- رفض ذكر اسمه- أن اتحاد الكرة يعمل على الحفاظ على انتظام مسابقة الدورى وبشكل يليق بمكانة وسمعة الكرة المصرية فى الشرق الأوسط، ومن ثم فإن مسؤولى الجبلاية لن يترددوا فى معاقبة أى شخص يتجاوز من جانب عناصر اللعبة، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تظهر الملاعب المصرية بشكل غير لائق بسبب تصرفات غير مسؤولة.