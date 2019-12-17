شكرا لقرائتكم خبر عن حازم وبركات وبيبو وأوتاكا أبرز المتألقين فى مواجهات الأهلى والإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة دائما ما تغمرها الإثارة والمتعة عبر تاريخها منذ قديم الأزل، فهى إحدى كلاسيكيات الكرة المصرية وواحدة من أكثر المباريات التى تنال شغف واهتمام أنصار المستديرة فى مصر، والتى تجمع فريقى الأهلى والإسماعيلى. الأهلى والإسماعيلى على موعد فى السابعة والنصف من مساء الخميس بمنافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. على مدار تاريخ مواجهات الفريقين الحافل بالإثارة والمتعة الكروية، كتب عدة نجوم شهادة ميلادهم الكروية من خلاله، ومنهم من زادت نجوميته وبريقه بعد التألق فى الكلاسيكو. المايسترو الراحل أحد أبرز رموز النادى الأهلى عبر تاريخه صالح سليم يمتلك رقما قياسيا لايزال خالدا باسمه حتى الآن تمكن من تحقيقه خلال مواجهة الدراويش. وسجل صالح سليم ٧ أهداف من أصل ٨ أمطر بها الأهلى شباك مضيفه الإسماعيلى، محققا رقما إعجازيا مسجلا أكثر عدد من الأهداف للاعب فى مباراة واحدة عبر تاريخ المسابقة المصرية.

«محمد بركات»

نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، هو واحد ممن سطروا تاريخا لأنفسهم خلال مواجهات المارد الأحمر والدراويش. بركات حسم مواجهة بارزة جمعت الفريقين فى موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠ وسجل هدفا رابعا منح الدراويش النقاط الثلاث من صاروخ لا يصد ولا يرد، قبل أن يفتتح أهداف الإسماعيلى فى تعادل تاريخى أمام الأهلى فى أشهر مباريات الكرة المصرية موسم ٢٠٠٢ ومباراة حسمها التعادل بنتيجة ٤-٤، عاد بركات من جديد ليهز الشباك فى مباريات الأهلى والإسماعيلى، ولكن بالقميص الأحمر بعد الانتقال لقلعة التتش فى صيف ٢٠٠٤ فيسجل «هاتريك» تاريخيا فى شباك ناديه السابق فى نصف دستة أهداف حمراء بلقاء الدور الثانى لدورى ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بملعب الإسماعيلية، قبل أن يزور شباك الدراويش مجددا فى ٣ مرات شهيرة فى مواسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ و٢٠١٠-٢٠١١ وبرابطة دورى الأبطال ٢٠١٠.

«بيبو وأوتاكا»

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الثنائى الإسمعلاوى خالد بيبو وجون أوتاكا صالا وجالا بقميص الدراويش وشكلا دويتو هجوميا مرعبا نهاية الألفية الماضية، خاصة فى مواجهات الأهلى خلال هذه الفترة، حيث دعا تألقهما الشديد لظفر الأهلى بخدمات خالد بيبو ليصبح واحدا من نجوم القلعة الحمراء، فى الوقت الذى خرج خلاله أوتاكا لطرق أبواب الاحتراف فى أوروبا.

«أحمد مكاوى»

نجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين بمنافسات الدورى المصرى برصيد ١٠ أهداف خلدت من اسمه حتى الآن وصنعت له تاريخا من ذهب، حيث حسم مكاوى عدة مواجهات لأبناء التتش فى مواجهة الدراويش.

«الراحل محمد حازم»

أحد أبرز نجوم الإسماعيلى، كان واحدا ممن يتألقون بشدة فى مواجهات الأهلى وواحدا ممن كان تضع عليهم جماهير النادى الساحلى آمالا عريضة فى مواجهة العملاق القاهرى.