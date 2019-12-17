شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» يرفض الإعارة ويتمسك بعقده مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فكرة إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لأى من الأندية المحلية ودخوله فى أى صفقات تبادلية.

وأبلغ «جمعة»، مسؤولى الأهلى بتمسكه بالبقاء فى القلعة الحمراء وتفعيل تعاقده مع الأهلى، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده فى التدريبات، وأن مسألة الدفع به فى المباريات ليست من اختصاصه وأنها أمور تخص الجهاز الفنى، وليس له أى شأن بها. كان مسؤولو الأهلى قد طرحوا اسم جمعة للدخول فى صفقة تبادلية مع نظرائهم فى نادى إنبى من أجل الحصول على خدمات المدافع أسامة جلال، بعدما تألق مع المنتخب الأوليمبى فى التصفيات الإفريقية الأخيرة المؤهلة لطوكيو، والتى استضافتها القاهرة مؤخرًا، وهو الأمر الذى رفضه صالح تمامًا.

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وأرجأ مسؤولو الأهل، ملف اللاعب أسامة جلال فى الفترة الراهنة، من أجل الوصول لصيغة تفاهم مع ناديه، حتى لو أدى الأمر إلى إرجاء التعاقد مع جلال لنهاية الموسم وعدم تفعيل التعاقد فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قد أبدى إعجابه بأسامة جلال، فى ظل رغبته الشديدة فى تدعيم خط دفاع الفريق، بسبب النقص العددى الذى يعانيه مركز قلب الدفاع، بسبب الإصابة التى لحقت بمحمود متولى وكذلك سعد سمير، مما دفعه للاعتماد على بعض اللاعبين فى غير مراكزهم، مثل أيمن اشرف، الظهير الأيسر للفريق، والذى يعتمد عليه الفريق بشكل كبير فى قلب الدفاع، وكذلك رامى ربيعة، الذى يرى فايلر أن وجوده فى مركزه الأصلى، كلاعب وسط ديفندر، سيكون أفضل كثيرًا للفريق، ولكنه يعتمد عليه بصفة استثنائية فى مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات. فى سياق آخر، يحسم رينيه فايلر مصير مشاركة على معلول، الظهير الأيسر للفريق، أمام الإسماعيلى فى المواجهة المقررة بين الفريقين غدًا الخميس، والمؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدورى.

وينتظر أن يحسم «فايلر» مصير «معلول» على ضوء المشاركة فى التقسيمة التى سيجريها بين اللاعبين، اليوم الأربعاء، بملعب التتش بالجزيرة، والتى سيختار بناءً عليها التشكيل الذى سيبدأ به مواجهة الإسماعيلى. ويعول فايلر على عودة معلول الكثير، خصوصًا أنه يمتلك الحلول فى التعامل مع مثل هذه المباريات، سواء عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، أو عن طريق مراوغاته وإتقانه إرسال الكرات العرضية لزملائه داخل منطقة الجزاء. وينتظر أن يخضع محمود وحيد اختبارًا طبيًا للوقوف على مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى مباراة حرس الحدود، والتى أدت إلى استبداله وعدم إكماله المباراة.