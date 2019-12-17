شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يتهم الأحمر بتشتيت «المحمدى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم أدهم السلحدار، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، مسؤولى القلعة الحمراء بمحاولة تشتيت ذهن باهر المحمدى، مدافع الفريق، بتسريب أنباء تؤكد وجود مفاوضات بين اللاعب ومسؤولى القلعة الحمراء قبل أيام قليلة من مواجهة الفريقين، وأكد «السلحدار»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن عقد المحمدى ممتد مع إدارة الدراويش، ولا يمكن رحيل اللاعب من القلعة الصفراء إلا بموافقة مجلس الإدارة، ولفت «السلحدار» إلى أنه لا يعرف السبب فى ترويج هذه الأنباء قبل خوض مباراة الفريقين بأيام قليلة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تسريب أنباء بهذه الطريقة من داخل النادى الأهلى، وأكد «السلحدار» أنه اجتمع بلاعبيه من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة وتقديم عرض قوى يليق باسم الدراويش. وشدد السلحدار على أنه يحترم منافسه باعتبار أنه يمتلك لاعبين من أصحاب الخبرات ولا يمكن الاستهانة بهم، لافتا إلى أنه يسعى إلى غلق مفاتيح لعب الأحمر التى تتمثل فى الثلاثى محمد مجدى أفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات، وأوضح المدير الفنى المؤقت للدراويش أن المنافس قدم عروضا قوية خلال المباريات المحلية والإفريقية منذ تولى السويسرى رينيه فايلر مهمة المدير الفنى، لكنه يثق فى قدرات لاعبيه فى تحقيق الفوز خلال المباراة لاستعادة الثقة وتحسين مركز الفريق بالدورى.

وأكد «السلحدار» أن الفريق سيعانى من غياب كل من إبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم للإصابة، لكنه سيتخذ القرار النهائى بشأنهما عقب أداء المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس أمام الشهداء.

Advertisements

ولفت المدير الفنى المؤقت إلى أنه سيعلب بخطة متوازنة دفاعا وهجوما، رافضا الإفصاح عن تفاصيل طريقة اللعب التى سيعتمد عليها خلال المباراة حتى لا يفطن إليها المنافس، وقال: الفريقان يمتلكان عناصر متميزة لكن تركيز اللاعبين يكون عليه عامل كبير فى حسم اللقاءات الكبيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى رصد فيه مجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافأة مالية خاصة لكل لاعب فى حالة تحقيق الفوز على الأهلى وحصد النقاط الثلاث. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولا بالجهاز الإدارى للفريق أبلغ اللاعبين بأن هناك مكافأت مالية، لكنه رفض تحديد قيمة المكافأة حتى يقررها المجلس بعد المباراة، فى الوقت الذى يفكر فيه مسؤولو الدراويش فى استمرار أدهم السلحدار فى منصبه فى حالة تحقيق الفوز على الأهلى.

فيما طلب أدهم السلحدار، وصبرى المنياوى، من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل بسبب معاناة الدراويش فى بعض المراكز المختلفة، على رأسها مركز رأس الحربة.