شكرا لقرائتكم خبر عن فلامينجو يتأهل لنهائي مونديال الأندية بالفوز على الهلال السعودي بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فلامينجو البرازيلي انتصارًا مستحقًا على نظيره الهلال السعودي بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر حتى يوم السبت المقبل.

وحجز بطل كأس الليبرتادوريس لقارة أميركا الجنوبية، مقعده في المباراة النهائية المقررة السبت، بعد الفوز المستحق، منتظرا هوية الفريق الفائز في المباراة التي ستجمع فريق ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي المقررة الأربعاء.

وقدم آخر ممثل للكرة العربية في مونديال الأندية بعد خروج السد القطري والترجي التونسي، أداء مثاليا في الشوط الأول أنهاه بتقدمه بهدف نظيف، لكن سرعان مارجحت خبرة لاعبي فلامينجو الكفة في الشوط الثاني، ليحسموا بطاقة العبور للنهائي.

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فاجأ الهلال نظيره بطل كأس الليبرتادوريس مبكرا، بأدء منسق وبسلاسة ناجعة هجوميا، فكان الأكثر خطرا وسيطرة ووصولا للمرمى، فكان طبيعيا أن يتقدم ممثل الكرة السعودية مبكرا بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 18، والذي جاء بعد هجوم هلالي منتظم.

الهدف وقع كالصاعقة على لاعبي فلامينجو البرازيلي الذي وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف، كما واجهوا صعوبة في اختراق دفاعات الهلال السعودي نظير قدرات مدافعيه وقوة خط وسطه، ما ساهم في حفاظ الهلال على هدفه الوحيد حتى نهاية الشوط الأول 1-0.

ودخل لاعبو الفريق البرازيلي بشكل جدي في الشوط الثاني ولم يمهل جيورجيان دي اراسكايتا لاعب فلامينجو الفريق السعودي سوى 4 دقائق فقط من انطلاقة الحصة الثانية، حتى نجح بعد سلسلة تمريرات من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49، معيدا اللقاء لنقطة الصفر من جديد.

وتحول اللقاء بعد هدف التعادل لسجال بين الفريقين في منطقة العمليات بحثا عن تسجيل هدف، وكثف الفريق البرازيلي ضغطه على مرمى حارس الهلال خاصة في ظل تأخر تبديلات مدرب الهلال فقبض البرازيليون على المجريات وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر برونو هينريكي.

ولم تكد تمضي دقائق معدودة على الهدف الثاني، فانهار الهلال بتقليه هدفا ثالثا عن طريق مدافعه بالخطأ على البلهي في الدقيقة 82، بل ازدادت الأوضاع صعوبة بعدها حينما تعرض لاعب الهلال اندري كاريلو للبطاقة الحمراء والطرد، ليكمل الفريق السعودي المباراة بنقص عددي، ويقبض البرازيل على اللقاء حاجزا مقعده للمباراة النهائية من البطولة بعد الفوز 3-1.