شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على بيراميدز 3-2 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على نظيره بيراميدز 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

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سجل ثلاثية الجونة: أحمد حمدي في الدقيقة 32، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 68، والتير بواليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع 94.

في المقابل سجل هدفي بيراميدز اللاعب: عبدالله السعيد في الدقيقة 47، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع 92.

بهذا الفوز، رفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 16 خلف بيراميدز بفارق 9 مراكز والذي تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.