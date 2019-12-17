شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على بيراميدز 3-2 بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على نظيره بيراميدز 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.
سجل ثلاثية الجونة: أحمد حمدي في الدقيقة 32، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 68، والتير بواليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع 94.
في المقابل سجل هدفي بيراميدز اللاعب: عبدالله السعيد في الدقيقة 47، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع 92.
بهذا الفوز، رفع الجونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 16 خلف بيراميدز بفارق 9 مراكز والذي تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.
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