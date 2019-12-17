الهلال يخسر أمام فلامنغو البرازيلي في مونديال الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر الهلال السعودي من نظيره فلامنيغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2019.

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وكان الهلال هو من افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 19 عن طريق لاعبه سالم الدوسري، لينهي الهلال شوط المباراة متقدماً بهدف دون مقابل.

ومع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فلامينغو من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 49 عبر دي أراسكايت، قبل أن يضيف برونو هينريكي الهدف الثاني عند الدقيقة 78، ويسجل علي البليهي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة وصل الفريق البرازيلي إلى المباراة النهائية، ليواجه الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري في النهائي في حين سيواجه الهلال الخاسر من هذه المباراة.