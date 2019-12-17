مباراة بيراميدز والجونة

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجونة في مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط. خاض بيراميدز حتى الان 7 لقاءت فاز في ثلاثة وتعادل في 3 وخسر في واحدة أمام الزمالك وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، بينما لعب الجونة أيضاً سبع مواجهات فاز في واحدة أمام مصر المقاصة وتعادل سلبياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في أربع مباريات. Advertisements يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة.

في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الجونة في تحقيق الفوز علي الاخر و أنتهت المباراة بنتيجة ( 1 – 2) علي ملعب "إستاد الجونة " في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

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