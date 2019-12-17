شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تجهيز عمرو السولية للمشاركة في لقاء الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب السولية عن مران الاهلي الجماعي اليوم ، الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعلت الجهاز الفني يخشى من غياب اللاعب عن مباراة الاسماعيلي لذا طلب المدرب السويسري تجهيز اللاعب بالمسكنات التي تُعالج البرد.
ويواجه الاهلي أزمة كبرى بسبب الإصابات التى تُطارد نجومه وأخرهم رمضان صبحي الذي تعرض لأصابة خلال مران اليوم في العضلة الخلفية بشكل يُهدد بغيابه عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.
ويلتقي الاهلي مع الاسماعيلي في السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الخميس، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز بإستاد المكس بالأسكندرية.
وسجل عمرو السولية هدف فوز الاهلي على حرس الحدود في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، الأحد، بالدوري.
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