شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تجهيز عمرو السولية للمشاركة في لقاء الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تجهيز عمرو السولية لاعب الفريق للمشاركة في لقاء الاسماعيلي من خلال المُسكنات والأدوية لعلاج نزلة البرد الحادة التى تعرض لها اللاعب.

وغاب السولية عن مران الاهلي الجماعي اليوم ، الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعلت الجهاز الفني يخشى من غياب اللاعب عن مباراة الاسماعيلي لذا طلب المدرب السويسري تجهيز اللاعب بالمسكنات التي تُعالج البرد.

ويواجه الاهلي أزمة كبرى بسبب الإصابات التى تُطارد نجومه وأخرهم رمضان صبحي الذي تعرض لأصابة خلال مران اليوم في العضلة الخلفية بشكل يُهدد بغيابه عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.

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ويلتقي الاهلي مع الاسماعيلي في السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الخميس، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز بإستاد المكس بالأسكندرية.

وسجل عمرو السولية هدف فوز الاهلي على حرس الحدود في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، الأحد، بالدوري.