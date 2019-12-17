شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط 5 مليون يورو لبيع مصطفي محمد ورفض عرضين من بلجيكا وفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عرضين من أحد الأندية البلجيكية وآخر من الدوري الفرنسي للاعب مصطفي محمد مهاجم الفريق، وذلك لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في كأس الإفريقية تحت 23 سنة وحصوله علي لقب هداف البطولة.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك لـ"الخليج 365" إن العرض البلجيكي جاء فاكس رسمي بشأنه بينما جاء العرض الفرنسي شفيها ولكن مرتضي منصور رفض مناقشة تلك العروض في الوقت الحالي مؤكدا إن بيع مصطفي محمد لن يحدث سوي بنهاية الموسم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما حدد رئيس الزمالك، 5 مليون يورو بشكل مبدئي للاستغناء عن خدمات مصطفي محمد في الصيف القادم، مطالبا اللاعب بمواصلة التألق مع فريقه من أجل تحقيق حلم الاحتراف الخارجي.