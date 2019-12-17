شكرا لقرائتكم الزمالك يشترط 5 مليون يورو لبيع مصطفي محمد ورفض عرضين من بلجيكا وفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حدد رئيس الزمالك، 5 مليون يورو بشكل مبدئي للاستغناء عن خدمات مصطفي محمد في الصيف القادم، مطالبا اللاعب بمواصلة التألق مع فريقه من أجل تحقيق حلم الاحتراف الخارجي.
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