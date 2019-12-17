شكرا لقرائتكم بيراميدز يفكر فى اقالة ديسابر بعد السقوط أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادي بيراميدز إقالة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى للفريق بعد الخسارة الثانية فى الدورى أمام الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة كانت اشترطت على ديسابر تحقيق الفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، من أجل استمراره على رأس القيادة الفنية، ولم ينجح الخواجة الفرنسى فى تنفيذ الشرط حيث خسر فى لقاء اليوم من الجونة.

Advertisements

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون رد، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

أضاف المصدر، أن إدارة بيراميدز مُستاءة من نتائج الفريق بمسابقة الدورى وكذلك الأداء الذى ظهر به بيراميدز خلال مواجهة الجونة، الأمر الذى دفعهم لدراسة قرار الإطاحة بديسابر وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.