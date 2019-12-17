شكرا لقرائتكم الجونة ضد بيراميدز.. رضا شحاتة يعلق علي الفوز المجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الجونة



أبدي رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت لنادي الجونة، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز، مشيراً إلي أن إصرار اللاعبين حسم الفوز في هذه المباراة .

وقال شحاتة، في تصريحات علي قناة تايم سبورت : "حرصت في الأيام الماضية على العمل على العامل النفسي للاعبين خاصة أن الفريق كان يتواجد في مركز لا يليق به"، مضيفاً "أن هذا الفوز يحسب للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد لهم في مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف رضا شحاته :"انا تحت امر ادارة النادي، سواء استمراري في منصب المدير الفني أو تواجدت في منصب المدرب العام، او رحلت من النادي".

خسر بيراميدز مباراته الثانية على التوالي بهدفي لهدف في المباراة التي جمعته والجونة في الدوري المصري الممتاز في واحدة من مفاجآت اليوم المحلي.

أحرز أهداف المباراة أحمد حمدي هدف الجونة في الدقيقة 32 قبل أن يتعادل عبد الله السعيد بهدف في الوقت بدل الضائع، ليعود الضيوف بهدف ثاني عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 68 مستغلاً خطأ الحارس أحمد الشناوي برأسية رائعة.

وخاض رضا شحاتة المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقامة اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الجونة كلاً من.. بيراميدز ضد الجونة

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

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الدفاع: خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى

الوسط: محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى

الهجوم: أحمد ياسر ريان

وعلى مقاعد البدلاء كل من: "عمر رضوان، محمود الجزار، لؤي وائل، سيرچ أكا، والتر بواليا، محمد ناجي "جدو"، آلان تشيامبادي".

بهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الخامس بعد خوض 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر لقاءين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدف فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاءين وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفًا.

الشوط الأول.. بيراميدز ضد الجونة



تعادل فريقا بيراميدز ضد الجونة ايجابياً بهدف لكل منهما خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة في الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق الجونة في الظهور بشكل جيد مع المدرب رضا شحاتة الذي استطاع أن يضع لاعبيه في ثوب مختلف عن سلفه المدرب الصربي المستقيل وذلك بالاعتماد على الضغط الهجومي وقدرات لاعبيه الشباب أمثال أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وغيرهم من اللاعبين.

وبات تأثر فريق بيراميدز بالحالة البدنية بعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري الممتاز الا أن عبد الله السعيد استطاع أن يفرض كلمته قبل أن يلفظ الشوط أنفاسه بهدف التعادل ليعود للمباراة قبل انطلاق النصف الثاني.

الشوط الثاني.. بيراميدز ضد الجونة



دخل الجونة أكثر جاهزية وحماسية ورغبة في الفوز حيث استطاع تسجيل الهدف الثاني له عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 68 من خطأ احمد الشناوي، ليعود بعدها عبد الله السعيد مجدداً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وبعدها بدقيقة يسجل بواليا هدف الفوز للفريق الساحلي.