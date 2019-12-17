شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: أشعر بخيبة أمل.. وراضِ عن لاعبي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن رضاه عن أداء فريقه أمام فلامنغو البرازيلي رغم الهزيمة، مشيرا إلى أن الأداء كان جيدا لكن النتيجة مخيبة للآمال ولابد أن يستعيد الفريق ثقته سريعا ويستعد لمباراة المركز الثالث وارتباطاته التالية.

وقلب فلامنغو البرازيلي تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز ثمين 3 -1 على الهلال السعودي اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر ليتأهل فلامنغو إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : أشعر بخيبة أمل للنتيجة النهائية رغم افتخاري بلاعبي فريقي بعدما قدموا أداء جيدا خاصة في الشوط الأول. كان الأمر صعبا لأننا حضرنا إلى هنا ببعض المشاكل مثل إصابة غوميز ومرض ياسر الشهراني.

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وأضاف : لعبنا قبل يومين مع الترجي فيما كرس فلامنغو وقتا أطول للاستعداد قبل المباراة . اللعب كان متساويا على مستوى الهجمات ولكن فلامنغو استغل جميع الفرص التي سنحت له فيما أهدرنا بعض الفرص. فلامنغو يضم لاعبين متميزين للغاية.

وأشار : ليفربول هو المرشح الأقوى للفوز في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي. وقد نواجه مونتيري في لقاء تحديد المركز الثالث. سنحاول تقديم مستوانا بغض النظر عن المنافس.

وأضاف : قدمنا شوطا متميزا وكنا نعلم أن فلامنغو بلاعبيه المتميزين يمكنه العودة. صنعنا عدة فرص بخلاف الهدف ولكن فلامنغو فهم بعدها مدى تنظيمنا وصعوبة المباراة. المشكلة أننا أهدرنا فرصة توسيع الفارق في الشوط الأول. فلامنغو سجل من جميع الفرص الثلاثة التي سنحت له.