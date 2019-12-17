شكرا لقرائتكم سالم الدوسري.. أول سعودي يسجل في كأس العالم ..آسيا.. ومونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل سالم الدوسري نجم الهلال هدفاً في مرمى فلامنغو البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية ليصبح أول لاعب سعودي يسجل في كأس العالم ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية في مرمى فلامنغو البرازيلي، تحت أنظار مدربه السابق البرتغالي جورجي جيسوس الذي قاد الفريق الأحمر والأسود إلى الفوز بالدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس.

وجاء ذلك الهدف بعد أقل من شهر على تسجيل الدوسري (28 عاماً) هدف فريقه الحاسم في مرمى أوراوا ريد دايموندز الياباني بإياب نهائي دوري أبطال آسيا، وهو الهدف الذي صعب مهمة أصحاب الأرض بالعودة إلى المباراة قبل أن يسجل الفرنسي بافتمبي غوميز هدف التأكيد للهلال.

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واستطاع الدوسري الذي كان يلعب حينها في فياريال الإسباني معاراً من الهلال، أن يقود المنتخب السعودي إلى فوزه العالمي الأول منذ عام 1994 بعدما سجل هدفاً متأخراً في شباك منتخب مصر بمباراة المنتخبين الأخيرة بدور المجموعات.

وكان سالم، المولود في 1991، أحد العناصر التي شاركت في مونديال الشباب 2011 بكولومبيا، وسجل الهدف السعودي السادس في شباك غواتيمالا، في المشاركة التي بلغ المنتخب السعودي للشباب دورها الثاني.

وأحرز سالم الدوسري ثلاثة أهداف في دوري أبطال آسيا التي فاز بها الهلال الشهر الماضي، في شباك اتحاد جدة والسد القطري بإياب نصف نهائي المسابقة، وأمام أوراوا الياباني في إياب النهائي.