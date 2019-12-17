شكرا لقرائتكم سالم الدوسري: الهلال لا يستحق الخسارة أمام فلامنغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سالم الدوسري لاعب الهلال حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام فلامنغو البرازيلي 1- 3 يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية .

ويلعب الهلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الفريق الخاسر من مواجهة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا ومونتيري المكسيكي يوم الأربعاء.

Advertisements

وقال الدوسري في تصريحات بعد المباراة إن فريقه لا يستحق الخسارة بهذه الطريقة، بالنظر إلى المستوى الجيد الذي قدمه على مدار الشوطين، والتركيز العالي الذي خاض به اللقاء .

وأضاف مسجل هدف الهلال الوحيد:هذه هي كرة القدم، وخسارة اليوم غير مستحقة على الإطلاق، لكن بعض التفاصيل البسيطة هي التي حسمت المواجهة .

وتابع :طموحنا كان الوصول إلى المباراة النهائية ،وقدمنا مستوى عاليا جدا، لكن عدم التركيز في بعض اللحظات أضاع علينا الخروج فائزين، وسنلعب علي المركزين الثالث والرابع وسنحاول إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.