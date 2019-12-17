انبي يواصل صحوته وبيراميدز معاناته









اسماء السيد - واصل إنبي صحوته بفوزه الثمين على مضيفه المصري البورسعيدي 1-صفر الثلاثاء بملعب الجيش بالسويس في ختام المرحلة الثامنة من الدوري المصري في كرة القدم.

ويدين إنبي بفوزه الثالث على التوالي وهذا الموسم إلى محمد شريف الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

ورفع إنبي رصيده غلى عشر نقاط وصعد إلى المركز العاشر برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف خلف حرس الحدود الذي خسر امام الاهلي صفر-1 الأحد في افتتاح المرحلة، فيما مني المصري البورسعيدي بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم وفي مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر مع مباراة مؤجلة.

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وواصل بيراميدز معاناته ونتائجه المخيبة بخسارته أمام ضيفه الجونة 2-3 بملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وسجل عبد الله السعيد (45+2 و90+3) هدفي بيراميدز، واحمد حمدي (32) واحمد ياسر ريان (68) والزامبي والتر بواليا (90+4) اهداف الجونة.

وهي الخسارة الثانية علي التوالي لبيراميدز عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الزمالك صفر-2، فتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع غلى المركز السابع، فيما حقق الجونة فوزه الثاني هذا الموسم فتخلص من المركز الأخير بعدما رفع ريده إلى سبع نقاط ارتقى بهم إلى المركز السادس عشر.