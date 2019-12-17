ماينتس يقسو على بريمن في عقر داره









اسماء السيد - قسا ماينتس على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم ماينتس نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية كان بطلها السويدي روبن كايسون صاحب ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 10 و19 و38، فيما سجل حارس المرمى التشيكي ييري بافلينكا الهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

وختم الفرنسي جان فيليب ماتيتا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 81.

Advertisements

وهو الفوز السادس لماينتس هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفردا مؤقتا بالمركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف إينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف كولن السابع عشر قبل الاخير الأربعاء في ختام المرحلة، وبفارق ثلاث نقاط أمام هرتا برلين شريكه السابق الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن الأربعاء أيضا.

في المقابل، مني فيردر بريمن بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز السادس عشر في حال فوز فورتونا دوسلدورف على مضيفه أوغسبورغ الحادي عشر لاحقا.

ويلعب لاحق أيضا أونيون برلين مع هوفنهايم، وبوروسيا دورتموند مع لايبزيغ في قمة المرحلة.

ويلتلقي الأربعاء أيضا فرايبورغ مع بايرن ميونيخ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع بادربورن، وفولفسبورغ مع شالكه.