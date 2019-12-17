بومبيو يدعم أرسنال وأوزيل في مواجهة الصين









اسماء السيد - كد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء دعمه نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم ونجمه الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل أمام الانتقادات التي واجهها الأخير من الصين ردا على تغريدته المثيرة للجدل التي انتقد فيها بكين على طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة الأوغور في إقليم شينجيانغ.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه تويتر "يمكن لأجهزة الدعاية التابعة للحزب الشيوعي الصيني حظر مباريات مسعود أوزيل وأرسنال طوال الموسم، والحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف".

وشدد على أنه "لا يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأويغور والأديان الأخرى".

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها "تدافع عن حرية الكلام والتعبير وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها"، مضيفة أنها "تعرب بانتظام للحكومة الصينية عن مخاوفها بشأن مسألة حقوق الإنسان في شينجيانغ".

وكان اوزيل كتب الجمعة تغريدة عبر حسابيه على "تويتر" و"انستاغرام" انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في شمال غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكتب أوزيل بالتركية "القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات".

وأضاف "المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" الأحد الى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

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وكان من المقرر أن تبث القناة الصينية بشكل مباشر مباراة أرسنال وضيفه مانشستر سيتي بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين والتي انتهت بفوز الأخير 3-صفر ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، لكن "سي سي تي في" قررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون (2-1).

واقترحت الصين الإثنين على أوزيل زيارة شينجيانغ، ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني بنى موقفه من بكين استنادا الى "معلومات مغلوطة"، مضيفا "إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته الى شينجيانغ لمعرفة" الوضع هناك.

وتابع "طالما أنه يتمتع بالحس السليم، ويمكنه التمييز بوضوح بين الصواب والخطأ، ويدعم مبادئ الموضوعية والإنصاف، فسوف يرى (أوزيل) شينجيانغ مختلفة".

وأوضح "تتمتع شينجيانغ بالاستقرار السياسي، التنمية الاقتصادية، الوحدة الوطنية، الوئام الاجتماعي، و... الناس هناك يعيشون ويعملون في سلام وقناعة".

ونشر أرسنال على موقع ويبو، منصة التواصل الاجتماعي الرائدة في الصين والموازية لتويتر، أن ما كتبه لاعبه الألماني كان "رأي أوزيل الشخصي"، مضيفا أن النادي يتبع سياسة "عدم زج نفسه في السياسة".

ويمكن أن يكون لهذه القضية تداعيات اقتصادية على أرسنال في السوق الصينية الضخمة، مثل ما حدث لبطولة الدوري الاميركي للمحترفين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد تغريدة من المدير العام لنادي هيوستن روكتس داريل موريل لدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

وإثر التغريدة المثيرة للجدل٬ علّقت العديد من الشركات الصينية عقود رعايتها مع ال "ان بي ايه"٬ كذلك مفاوضات حقوق البث التلفزيوني حين كان العديد من الاندية في جولة آسيوية.

وقتها علق بومبيو معربا عن أسفه لموقف رابطة الدوري التي قالت في الوهلة الأولى أنها شعرت "بخيبة أمل كبيرة" من تصريحات موريل.

وأضاف "إن الحزب الشيوعي الصيني يحتجز ويسيء معاملة أكثر من مليون مسلم من الأوغور في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ"، مشيرا إلى أن "رواية جورج أورويل +1984+ أصبحت حقيقة هناك. أود أن يتعترف رابطة الدوري الاميركي للمحترفين بذلك".