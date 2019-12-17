شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل عبد الله السعيد عن نادى الـ 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، من دخول نادى المائة هدف فى الدورى المصرى، بعدما وصلت عدد أهدافه فى المسابقة حتى الآن لـ97 هدفًا.

عبد الله السعيد أحرز هدفين فى شباك الجونة بالمباراة التى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 / 2 وجمعتهما على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد أهداف السعيد لـ 97 ويفصله عن دخول نادي الـ 100 3 أهداف فقط.

ويحتل عبد الله السعيد حاليًا صدارة هدافى الدورى برصيد 7 أهداف، ومنذ انطلاق الدوري المصري موسم 48/49 حتى الآن، دخل نادي المائة 8 لاعبين فقط، استطاعوا تسجيل أكثر من 100 هدف في البطولة المحلية.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدفًا، فيما سجل حسام حسن 168 هدفًا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- حسن الشاذلي (الترسانة) 173

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3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدفًا

4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدفًا

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 أهداف

6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد) 107 أهداف

7- محمد أبوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 أهداف