شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز عمرو السولية لمباراة الإسماعيلي بـ"المسكنات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تجهيز عمرو السولية لاعب الفريق للمشاركة في لقاء الإسماعيلي من خلال المُسكنات والأدوية لعلاج نزلة البرد الحادة التى تعرض لها اللاعب.
وغاب السولية عن مران الأهلي الجماعي اليوم، الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعلت الجهاز الفني يخشى من غياب اللاعب عن مباراة الإسماعيلي لذا طلب المدرب السويسري تجهيز اللاعب بالمسكنات التي تُعالج البرد.
ويواجه الأهلي أزمة كبرى بسبب الإصابات التى تُطارد نجومه وآخرهم رمضان صبحي الذي تعرض لإصابة خلال مران اليوم في العضلة الخلفية بشكل يُهدد بغيابه عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء بعد غد، الخميس، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز بإستاد المكس بالإسكندرية.
وسجل عمرو السولية هدف فوز الأهلي على حرس الحدود في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، الأحد، بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُجهّز عمرو السولية لمباراة الإسماعيلي بـ"المسكنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.