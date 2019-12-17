شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز عمرو السولية لمباراة الإسماعيلي بـ"المسكنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تجهيز عمرو السولية لاعب الفريق للمشاركة في لقاء الإسماعيلي من خلال المُسكنات والأدوية لعلاج نزلة البرد الحادة التى تعرض لها اللاعب.

وغاب السولية عن مران الأهلي الجماعي اليوم، الثلاثاء، بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعلت الجهاز الفني يخشى من غياب اللاعب عن مباراة الإسماعيلي لذا طلب المدرب السويسري تجهيز اللاعب بالمسكنات التي تُعالج البرد.

ويواجه الأهلي أزمة كبرى بسبب الإصابات التى تُطارد نجومه وآخرهم رمضان صبحي الذي تعرض لإصابة خلال مران اليوم في العضلة الخلفية بشكل يُهدد بغيابه عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع.

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ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء بعد غد، الخميس، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز بإستاد المكس بالإسكندرية.

وسجل عمرو السولية هدف فوز الأهلي على حرس الحدود في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول، الأحد، بالدوري.