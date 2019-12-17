جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادي الأهلي تصدره جدول الدوري المصري بعد إقامة مباراتين في الجولة الثامنة اليوم الثلاثاء 17/12/2019 حيث فاز فريق إنبي علي نظيره المصري البورسعيدي فيما خسر بيراميدز من فريق الجونة.

وجاء النادي الأهلي في قمة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، فيما احتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما تراجع بيراميدز الي المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني عشر.

أحرز هدف المباراة محمد شريف فى الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ليواصل المارد البترولى صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالى ويرفع رصيده إلى 10 نقاط فى المركز التاسع للدورى، بينما واصل المصرى نزيف النقاط وتجمد رصيده عند 7 نقاط فى المركز الثانى عشر.

فيديو.. الجونة ينتفض في "الدقائق الأخيرة" ويهزم بيراميدز 3 / 2

فاز فريق الجونة على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد حمدى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التعادل لبيراميدز من تسديدة بلمسة واحدة مع نهاية الشوط الأول، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 68، ثم أحرز عبد الله السعيد هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 93، وأحرز والتير بواليا هدف الجونة الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون رد، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.