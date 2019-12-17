شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يرفض عرضين أوروبيين لـ مصطفى محمد ويطلب هذا المبلغ! والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عرضين أوربيين للاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق، وذلك لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في كأس الأفريقية تحت 23 سنة وحصوله علي لقب هداف البطولة.
وطلب رئيس نادى الزمالك مبلغا ماليا ضخما للتخلى عن خدمات البلدوز الجديد للكرة المصرية فى الفترة الحالية.
لمزيد من تفاصيل العروض والمقابل الذى طلبه الزمالك اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك يرفض عرضين أوروبيين لـ مصطفى محمد ويطلب هذا المبلغ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.