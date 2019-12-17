شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يرفض عرضين أوروبيين لـ مصطفى محمد ويطلب هذا المبلغ! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عرضين أوربيين للاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق، وذلك لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في كأس الأفريقية تحت 23 سنة وحصوله علي لقب هداف البطولة.

وطلب رئيس نادى الزمالك مبلغا ماليا ضخما للتخلى عن خدمات البلدوز الجديد للكرة المصرية فى الفترة الحالية.

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