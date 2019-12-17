شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر بعد الخسارة من الجونة: "أنا مُحبط والشناوي ليس كبش فداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، إنه محبط للغاية من الخسارة الثانية على التوالي في الدورى على ملعبه أمام الجونة بنتيجة 3/2، مشددًا على أن هناك بعض المشاكل في الفريق وضحت بشدة وهي السبب في الخسارة وفقدان 3 نقاط أخرى في مشوار الدوري.

ووجه ديسابر التحية لاعبي الجونة على الفوز والأداء القوي، لافتًا إلى أنه في الشوط الأول لعب بطريقة 4-4-2، ونجح في العودة من التأخر في النتيجة ولكن في المقابل نجح الجونة في الفوز وحصد 3 نقاط.

شدد المدرب الفرنسى خلال المؤتمر الصحفى، على أن الجونة لعب بطريقة دفاعية جيدة للغاية خلال المباراة وتفوق في تسجيل الفرص التي أتيحت له، ودفاع بيراميدز عانى كثيرًا في التعامل مع بعض الكرات، ورد فعل الفريق في الدقائق الأخيرة لم يكن جيدا واستغل الجونة الخطأ الدفاعي وسجل هدف الفوز.

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حول موقفه مع الفريق قال المدرب إنه يستعد ويركز على اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري وخسارة المباراة لا تعني ضياع كل شيء والفريق يسعى للتعويض في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل بقوة على المباراة المقبلة والفريق جاهز للتعويض في هذه المواجهة ولدينا الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وعلق ديسابر على مستوى أحمد الشناوي حارس المرمى، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يحمله المسئولية بمفرده فكرة القدم لعبة جماعية والخسارة تعني أن الجميع أخطأ ويتحمل المسئولية ويجب عليه العمل لتفادي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، ولا يمكن أن يلوم أحمد الشناوي، والأمر نفسه في مباراة الزمالك فلا يمكن تحميل لاعب بعينه المسئولية وسيعمل على تفادي الأخطاء وإيجاد حل مناسب.