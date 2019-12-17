شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يفشل في مهمة إنقاذ البلدية ويهاجم الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني لفريق بلدية المحلة لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن عبقريته في التدريب وخبراته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة، إلا أنه لم يُقدّم ما يستحق هذه الضجة خلال تجاربه التدريبية الماضية وآخرها تجربته الحالية مع بلدية المحلة.

رضا عبد العال يحاول دائمًا أن يتحدث عن مواهبه في التحليل والتدريب بشكل جعل الكثيرون ينتظرون منه تحقيق نجاحات موازية لهذه الخبرات في عالم التدريب لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

رضا عبد العال فشل في المهمة التي تم تكليفه بها وهي إعادة بلدية المحلة للمسار الصحيح، ولكنه واصل مسلسل الانهيار وخسر من الغزل في ديربي المحلة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/1.

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ولم يكتف رضا عبد العال بعدم القدرة على إدارة مباراة اليوم بشكل يُحقق معه الفوز في "ديربي" الغزل وراح يدخل في مشادات مع محمود عاشور حكم مباراة اليوم ليقوم عاشور بطرد عبد العال بسبب الخروج عن النص.

الدلائل تشير إلى أن أيام رضا عبد العال في بلدية المحلة باتت معدودة بعد الهزائم المتتالية وفي ظل عدم رضا إدارة البلدية عن تصرفات المدرب تجاه الحكام.

وتولى رضا عبد العال مهمة تدريب بلدية المحلة بمنافسات دوري القسم الثانى خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

كان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهى بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا، وجمهورية شبين، ونبروه لكنه لم يقدم أي نجاحات تذكر مع أي فريق منهم.