شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 17/12/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الجونة على نظيره بيراميدز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أحرز أحمد حمدى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التعادل لبيراميدز من تسديدة بلمسة واحدة مع نهاية الشوط الأول، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 68، ثم أحرز عبد الله السعيد هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 93، وأحرز والتير بواليا هدف الجونة الثالث فى الدقيقة 94.
بهذه النتيجة يواصل بيراميدز نزيف النقاط فى الدورى بعد الخسارة فى المباراة الماضية من الزمالك بهدفين دون رد، ليحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 أهداف، فيما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.
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