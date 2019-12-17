شحاتة: أخبرت اللاعبين إننا سنفوز أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز، كان هامًا ويحتاجه الفريق بشكل كبير، للعودة لطريق الانتصارات، مشددًا على أن العامل النفسي يؤثر بشكل كبير على أداء أي لاعب مهما كانت إمكاناته.

وكان الجونة حقق فوزًا صعبًا على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد ٣٠ يونيو بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المدير الفني للجونة ـ خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة ـ إلى أن الروح النفسية العالية التي تحلى بها اللاعبون في هذه المباراة هي أفضل ما في اللقاء وإيمانهم بقدرتهم على الفوز في أي وقت من اللقاء.

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وأضاف شحاتة: "عقدنا اجتماعًا مع اللاعبين، وأكدت عليهم أننا سنفوز على بيراميدز في هذه المباراة، كان لابد أن أساعد اللاعبين في الخروج من الضغط العصبي والنفسي الملقى على عاتقهم، وساعدني على ذلك نوعية اللاعبين الكبار الذين أشرف بتدريبهم، العلاقة الجيدة التي تجمعنا مع اللاعبين جعلتهم يخرجون أفضل ما لديهم".

واستطرد قائلًا: "نادي الجونة لا يحتاج تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا يهمني أن استمر على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".

وأردف قائلاً: "من الطبيعي أن يتحدث أي لاعب من الجهاز الفني، ويستفسر عن سبب عدم مشاركته في المباريات، هذا أمر وارد وعادي جدًا، حسام غالي بدوره مديرا للكرة، يغار على عمله بشكل كبير، مثل هذه الأمور مع اللاعبين المستبعدين، نتعامل معها بكل احترافية، والأهم أن لا يتعدى الموضوع لدائرة الإهانة".