ديسابر: محبط للهزيمة أمام الجونة.. هناك مشاكل واضحة في بيراميدز.. ولا ألوم الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه محبط للغاية من الخسارة الثانية على التوالي في الدوري على ملعبه أمام الجونة.

بيراميدز هُزم بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته ببيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، لمزيد من التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

ديسابر، أشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، :"هناك بعض المشاكل في الفريق وضحت بشدة وهي السبب في الخسارة وفقدان ٣ نقاط أخرى في مشوار الفريق بالدوري".

وحيا ديسابر لاعبي الجونة على الفوز والأداء القوي، مشيرًا إلى أنه في الشوط الأول لعب بطريقة ٤-٤-٢ ونجح في العودة من التأخر في النتيجة ولكن في المقابل نجح الجونة في الفوز وحصد ٣ نقاط.

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وشدد المدرب على أن الجونة لعب بطريقة دفاعية جيدة للغاية خلال المباراة؛ حيث تفوق في تسجيل الفرص التي أتيحت له، فيما عانى دفاع بيراميدز كثيرًا في التعامل مع بعض الكرات،:"رد فعل الفريق في الدقائق الأخيرة لم يكن جيدًا واستغل الجونة الخطأ الدفاعي وسجل هدف الفوز".

وحول موقفه مع الفريق قال المدرب إنه يستعد ويركز على اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري وخسارة المباراة لا تعني ضياع كل شيء والفريق يسعى للتعويض في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل بقوة على المباراة المقبلة والفريق جاهز للتعويض في هذه المواجهة ولدينا الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وحول مستوى الشناوي قال إنه لا يمكن أن يحمله المسئولية بمفرده فكرة القدم لعبة جماعية والخسارة تعني أن الجميع أخطأ ويتحمل المسئولية ويجب عليه العمل لتفادي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، ولا يمكن أن يلوم أحمد الشناوي، والأمر نفسه في مباراة الزمالك فلا يمكن تحميل لاعب بعينه المسئولية وسيعمل على تفادي الأخطاء وإيجاد حل مناسب.