فلامنجو يضرب طموحات الهلال بثلاثية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

قلب فلامنجو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز كبير 3 / 1 على الهلال السعودي في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم الثلاثاء على استاد "خليفة الدولي" في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وتأهل فلامنجو إلى المباراة النهائية للبطولة والتي يخوضها يوم السبت المقبل أمام الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تقام غدا بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وأفسد فلامنجو مغامرة الهلال في مباراة اليوم واستغل خبرة مديره الفني جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال في الفوز على الهلال (الزعيم) الذي تراجع مستواه بشكل واضح في الشوط الثاني بعدما كان قريبا من تعزيز تقدمه بهدف آخر على الأقل في الشوط الأول.