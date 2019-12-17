تألق عبد الله السعيد لم يشفع.. الجونة يفوز بثلاثية قاتلة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الجونة فوزًا قاتلاً أمام نظيره بيراميدز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري.

الجونة تقدم مبكرًا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد الجونة للتقدم مرة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق أحمد ياسر الريان في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل عبد الله السعيد للمرة الثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع ليحسم والتر بواليا اللقاء بهدف ثالث للجونة في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة 7 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز السابع.