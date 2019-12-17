محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل: أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة تضم 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في قمة الجولة التاسعة. الإسماعيلي من المقرر أن يلتقي نظيره الأهلي مساء يوم الخميس المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية. وجاءت القائمة كالآتي :- حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي Advertisements خط الدفاع: محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد عمار - محمد مجدي - احمد ايمن - محمود البدري خط الوسط: عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - محمد صادق - عبدالرحمن مجدي - بيكيتي سيلڤا - مصطفى فارس - أحمد مدبولى خط الهجوم: بينسون شيلونجو - محمد الشامي واستبعد الجهاز الفني كلاً من محمد حمدي ذكي وحازم مرسي وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد. الإسماعيلي يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ "القوة الضاربة".. الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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