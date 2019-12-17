التشكيل.. تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام ليفربول "المجهول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يلعب الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي أساسيين في تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول في ربع نهائي كأس "كاراباو" على ملعب "فيلا بارك".

ويبدأ ليفربول بتشكيل مكون من مجموعة من الشباب، إذ يعسكر رفاق محمد صلاح حالياً في قطر استعداداً لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد 24 ساعة.

تشكيل ليفربول: كيليهير، هوفر، بويز، فان دين بيرج، جالاشير، تشيريفيلا، كريسيتي ديفيز، كين، لونجستاف، هيل، إليوت.

تشكيل أستون فيلا: نيلاند، المحمدي، تشيستر، كونسا، تايلور، لانسبيري، دوجلاس لويز، هوريهان، جونا، كوجا، تريزيجيه.