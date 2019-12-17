محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن نادي الزمالك وفاة شقيقة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الثلاثاء. وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: "ينعي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والرياضيين في القلعه البيضاء شقيقة رئيس نادي الزمالك، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان". Advertisements وتقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير في قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية. وكان الزمالك خسر من طلائع الجيش (2-3) أمس الإثنين في الجولة الثامنة للدوري المصري. يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة سموحة من أجل تصحيح المسار يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

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